Encontronazo frente a terminal; un lesionado

Un percance entre un automóvil particular y una motocicleta dejó a un hombre lesionado frente a la terminal de transporte que cubre la ruta Bochil-Tuxtla Gutiérrez. Fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia y policiacos.

Vuelta sin precaución

El accidente ocurrió cuando una Italika y un sedán Nissan Tsuru se toparon de pronto en la intersección vial.

Según el relato de personas que presenciaron lo sucedido, el automovilista habría llevado a cabo una maniobra para dar vuelta sin permitir el paso al motociclista, quien colisionó contra el vehículo.

Tras el encontronazo, el conductor de la unidad de dos llantas salió “volando” y se golpeó fuertemente contra el pavimento, por lo que requirió asistencia médica y se solicitó el apoyo de Protección Civil Municipal.

Los paramédicos llegaron al sitio, le proporcionaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron al hospital rural del Instituto Mexicano del Seguro Social.

En tanto, autoridades acudieron al punto del incidente para conocer los detalles de parte de los testigos y recabar información que permita establecer la mecánica del choque, con el fin de deslindar responsabilidades en breve.

La versión acerca de la maniobra sin precaución del automovilista corresponde a testimonios preliminares. Finalmente, las unidades fueron remolcadas con ayuda de una grúa para liberar la circulación en la zona.