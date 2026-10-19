Encontronazo frontal salda con un deceso

Luego de un choque frontal entre dos motocicletas, un joven perdió la vida y otro resultó gravemente lesionado. Fue registrado sobre la carretera que comunica a San Cristóbal de Las Casas con Teopisca, a la altura de la comunidad Escobillal.

Trató de rebasar

De acuerdo con los primeros reportes, el percance habría ocurrido cuando uno de los conductores intentó rebasar en una curva y presuntamente invadió el carril contrario, por donde circulaba la segunda motocicleta.

La maniobra habría impedido que ambos pudieran evitar el impacto, lo que provocó el encontronazo de frente.

Tras el reporte del accidente, elementos de auxilio se movilizaron hasta el sitio para brindar atención prehospitalaria a los involucrados.

Al revisar a los jóvenes, se confirmó que uno de ellos ya no contaba con signos vitales, mientras que el segundo presentaba lesiones de gravedad y requería atención médica urgente.

La víctima mortal era originaria de la comunidad de Betania. Según la información preliminar, ninguno de los dos motoristas portaba casco de seguridad al momento del choque, situación que pudo incrementar el riesgo de sufrir lesiones severas.

El accidente generó preocupación entre quienes transitan por esta vía, donde las curvas y las maniobras de rebase pueden representar un peligro cuando no se toman las debidas precauciones.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre la identidad de los involucrados ni sobre la evolución médica del sobreviviente. Las circunstancias exactas de la presunta invasión de carril deberán esclarecerse mediante las correspondientes diligencias.

Las autoridades exhortaron a los motociclistas a utilizar casco de protección, respetar los límites de velocidad y evitar rebasar en curvas o en tramos con visibilidad reducida.