Encontronazo mañanero en esquina de avenida

Con cuantiosos daños materiales se saldó un encontronazo vehicular que ocurrió en la mañana del martes en la ciudad de Comitán, cuando un automovilista no respetó la preferencia vial y se impactó contra un colectivo.

El incidente movilizó a paramédicos, agentes de Tránsito y Vialidad Municipal, así como trabajadores del servicio de grúas.

Fue alrededor de las 06:00 horas que se registró el fuerte impacto en la intersección de la 6.ª avenida Poniente y 3.ª calle Sur, en el barrio Cristóbal Colón.

El choque ocurrió cuando el conductor de un Volkswagen Golf de color gris, circulaba sobre la calle con dirección de oriente a poniente, pero al llegar al cruce no se detuvo y al momento de pasar terminó colisionando contra el transporte público foráneo.

La unidad de pasaje de la línea Taosa, que cubre la ruta Comitán-Frontera Comalapa, circulaba con preferencia sobre la avenida rumbo al norte y a la terminal que se ubica en el bulevar, siendo colisionada en la parte lateral derecha.

Ambos vehículos acabaron con severos daños en las carrocerías: el automóvil en la parte frontal y el colectivo en la portezuela corrediza, esto tras estrellarse contra un árbol en la lateral izquierda. Testigos dieron aviso al número de emergencias 911.

Al lugar se movilizaron los paramédicos del Sistema de Protección Civil Municipal para valorar a los conductores, pero ninguno requirió de traslado al hospital. En tanto, agentes de Tránsito y Vialidad Municipal llegaron para realizar los peritajes.

El automovilista fue detenido para que un médico legista lo certificara y le realizarían las pruebas de alcoholemia, para después ser consignado ante un agente del Ministerio Público para que responda por los daños ocasionados y se deslinden responsabilidades conforme a la ley.