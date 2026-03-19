Encontronazo mortal: fallece una mujer

Un aparatoso accidente vehicular registrado la tarde del miércoles en la carretera Palenque-Ocosingo dejó como saldo una persona sin vida, varios lesionados y cuantiosos daños materiales, en la demarcación del municipio de Chilón.

De acuerdo con información recabada por este medio, el percance ocurrió en una zona de curvas peligrosas a la altura de la gravera conocida como El Venadito, un tramo caracterizado por su complejidad y constante riesgo para los conductores.

Quedó incrustado

En el accidente se vieron involucrados un tractocamión con plataforma tipo lowboy, el cual transportaba otra unidad pesada, y un automóvil particular de color blanco.

Según refieren, la conductora del automóvil compacto perdió el control al transitar por la zona, lo que provocó que se estrellara de forma lateral contra la estructura metálica del remolque.

Tras el violento choque, la unida acabó severamente dañada, con parte de la carrocería incrustada en la plataforma del tractocamión, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad.

Deceso y heridos

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal de Chilón, Guardia Estatal de Caminos, Guardia Nacional (GN) y paramédicos de Protección Civil (PC), quienes brindaron auxilio a los involucrados, además de implementar un operativo para resguardar la zona y evitar otro incidente.

Durante las labores de atención, los socorristas estabilizaron a los lesionados y trasladaron de urgencia a una mujer identificada como Alicia “N”, originaria de Tuxtla Gutiérrez, al hospital de Ocosingo.

Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, la víctima falleció en el trayecto a la altura del crucero de Temó.

Las autoridades procedieron al aseguramiento de las unidades involucradas, así como a la puesta a disposición del chofer del tractocamión ante el Ministerio Público (MP), quien será el encargado de determinar las responsabilidades correspondientes en las próximas horas.

El hecho generó afectaciones a la circulación durante varias horas, mientras se realizaban las maniobras de retiro de los vehículos siniestrados y las diligencias periciales.