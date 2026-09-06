Encontronazo múltiple causa severos daños

Tres automóviles tuvieron un accidente que hizo que agentes de Tránsito Municipal arribaran al lugar de los hechos, además de causar complicaciones momentáneas para la circulación sobre el periférico Norte, a la altura del Mercado de la Zona Norte, en el municipio de San Cristóbal de Las Casas.

El percance dejó daños materiales en las unidades involucradas, aunque por fortuna ninguna persona resultó lesionada. Los conductores y ocupantes permanecieron en el sitio mientras se atendía la situación y se determinaba cómo ocurrió la colisión.

Carambola

En el choque múltiple estuvieron involucrados un Volkswagen Virtus de color guinda, un Toyota Corolla de color azul turquesa y una Chevrolet Equinox del mismo color guinda.

Los tres vehículos quedaron detenidos sobre la zona del percance, ocasionando que el tránsito avanzara con algunas dificultades durante varios minutos.

Policías de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido, realizar las diligencias necesarias y establecer la responsabilidad derivada de la carambola.

Luego de dialogar sobre las afectaciones ocasionadas, los involucrados alcanzaron un acuerdo para cubrir las afectaciones materiales. Posteriormente, la autoridad aplicó la sanción correspondiente al conductor señalado como responsable.

Al no registrarse personas lesionadas, no fue necesario solicitar paramédicos para traslados a algún hospital. Una vez concluidas las diligencias, la situación comenzó a normalizarse y el tramo recuperó paulatinamente su circulación habitual.