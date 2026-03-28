Encontronazo múltiple en el libramiento Norte

Durante la tarde del viernes, una carambola sobre el libramiento Norte a la altura de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), en la capital chiapaneca, dejó como saldo dos personas heridas y cuantiosas pérdidas materiales.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron alrededor de las 15:10 horas del viernes, lo que generó la movilización de elementos de Tránsito y Vialidad Municipal hacia el carril de alta velocidad, en dirección de oriente a poniente.

Reacción en cadena

En el lugar, las autoridades informaron que al menos cuatro vehículos particulares se vieron involucrados en la colisión, presuntamente derivada de la falta de precaución y la poca distancia entre unidades, lo que ocasionó un choque en cadena.

Tras el impacto, dos personas resultaron lesionadas, entre ellas un niño de aproximadamente 4 años de edad, quienes presentaron diversas contusiones en las extremidades, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron minutos después para brindar atención prehospitalaria a los afectados. Luego de la valoración médica, se determinó que ninguno de los lesionados presentaba heridas de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

La circulación en la zona se vio severamente afectada durante varios minutos, debido a la magnitud del accidente y la presencia de las unidades siniestradas sobre la vialidad.

Agentes de Tránsito llevaron a cabo las diligencias correspondientes para determinar la mecánica del percance y deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados.

Finalmente, dos grúas con plataforma se encargaron de retirar los vehículos, los cuales fueron trasladados al corralón en turno, permitiendo así restablecer el flujo vehicular en la zona.

Autoridades exhortaron a los automovilistas a respetar los límites de velocidad y mantener la distancia necesaria.