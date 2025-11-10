Encontronazo por no respetar vialidad

Un herido y cuantiosos daños materiales fueron el saldo de un aparatoso choque que se registró durante la última hora de la noche del pasado sábado en la ciudad de Comitán de Domínguez, cuando un conductor no respetó la preferencia vial, lo que movilizó a cuerpos de emergencia.

Fue aproximadamente a las 23:00 horas que sucedió el percance sobre la 6.ª avenida Poniente, en el cruce de la 11.ª calle Sur en el barrio de Cumpatá.

No hizo el alto en cruce

El accidente ocurrió porque la persona que manejaba una camioneta Nissan X-Trail de color rojo, circulaba sobre la calle rumbo al poniente, pero al llegar a la intersección no se detuvo.

Al momento de cruzar la avenida fue impactado en la parte lateral izquierda por un compacto Volkswagen Pointer de color blanco, que circulaba hacia el norte; por ello, una persona resultó lesionada. El incidente fue reportado al número de emergencias 9-1-1.

Paramédicos del Sistema de Protección Civil (PC) Municipal se movilizaron a bordo de una ambulancia para brindar los primeros auxilios al lesionado, quien tras realizarle la valoración médica fue trasladado al hospital regional.

Al lugar arribaron agentes de la policía de Tránsito y Vialidad Municipal para hacer los peritajes necesarios y mediar entre los involucrados para que dialogaran y llegaran a un acuerdo para la reparación de los daños, pues de lo contrario el asunto sería consignado ante un agente del Ministerio Público (MP) para deslindar responsabilidades.