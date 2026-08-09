Encontronazo salda con dos lesionadas

Sobre el tramo carretero que conecta a Viva México con la cabecera municipal de Tapachula, un violento encontronazo entre un vehículo y una camioneta —ambos particulares— dejó como saldo a dos mujeres lesionadas y considerables daños materiales.

Fue a la altura de una empresa cervecera en donde ocurrió el percance, presuntamente cuando el conductor de un automóvil de color blanco no midió la distancia e impactó por alcance a una camioneta tipo pick up.

Sanatorio particular

Debido a esto resultaron lesionadas una fémina de nombre Liliana “N” (38 años) y una adulta mayor identificada como Rosa “N” (63), quienes fueron atendidas por paramédicos del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch), Cruz Roja Mexicana y Protección Civil.

Posterior a la valoración, determinaron que era necesario trasladarlas de urgencia a un sanatorio particular para que recibieran asistencia médica especializada, esto mediante los seguros de las unidades.

A su vez, acudieron elementos de las diferentes corporaciones policiacas que acordonaron la zona, mientras que peritos de la Guardia Estatal Vial Preventiva se encargaron de iniciar con las investigaciones que permitan establecer la forma como ocurrió el percance y deslindar las responsabilidades en las próximas horas.

Se dijo que las unidades estaban aseguradas, por lo cual serían los seguros los que se encargarían de cubrir los daños materiales, considerados en varias decenas de miles de pesos pues los vehículos presentaban severas afectaciones en la carrocería, así como los gastos médicos.