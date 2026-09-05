Encontronazo salda con familia lesionada

Cuatro integrantes de una familia resultaron lesionados luego de un fuerte choque en la carretera que conecta a Palenque y a Ocosingo, cerca de la comunidad Xanil que pertenece a la demarcación del municipio de Chilón, lo cual movilizó a los preocupados lugareños.

El percance se registró en una zona de curvas, cuando un automóvil de la marca Nissan Tsuru y un camión destinado al transporte de materiales terminaron colisionando de frente aparentemente por culpa de la persistente lluvia, al invadir el carril contrario.

Dentro del sedán viajaban un hombre y su esposa, además de sus dos hijos pequeños. Entre los pasajeros se encontraba un niño de tres años y una bebé, de aproximadamente un año.

Ayuda y rescate

Tras la colisión, los ocupantes del vehículo sufrieron golpes y lesiones que hicieron necesaria la intervención de los cuerpos de auxilio. La situación cobró especial preocupación debido a la corta edad de los dos menores.

Algunos pobladores que se encontraban cerca se aproximaron al lugar poco después del accidente y comenzaron a prestar ayuda a la familia mientras se esperaba la llegada de las autoridades.

Minutos después arribaron elementos de la Guardia Estatal de Turismo, quienes se sumaron a las labores de auxilio. Debido a que los lesionados requerían valoración médica, los agentes los apoyaron para abordar una patrulla y emprendieron el traslado hacia el hospital más cercano.

La familia fue llevada al centro médico para que especialistas determinaran la gravedad de las lesiones y descartar posibles fracturas.

Lluvia, posible causa

El accidente dejó además daños materiales de consideración en las dos unidades involucradas, evidenciando la violencia con la que se produjo el impacto.

Uno de los factores que será tomado en cuenta durante las investigaciones es el estado de la carretera al momento del accidente, ya que la lluvia había dejado el pavimento mojado. Esta condición pudo dificultar la conducción, aunque por ahora no se ha establecido de forma oficial como la causa.

Las autoridades acudieron después para documentar lo ocurrido y realizar las diligencias. Será mediante los peritajes como se determine la mecánica del encontronazo y las responsabilidades que pudieran derivarse.

Mientras tanto, la familia permanecía bajo atención médica luego de la emergencia registrada en este tramo carretero de Chilón.