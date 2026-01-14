Encontronazo salda con seis lesionados

Una camioneta volcada, un taxi semidestruido y seis personas lesionadas, fueron el saldo de un encontronazo sobre la vía federal en el tramo Comitán-La Trinitaria durante la mañana del martes, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia.

Fue en el kilómetro 184+900 de la carretera 190 en el entronque a San Juan Copalar y al centro educativo Ichthus, dentro de la demarcación comiteca, donde se registró el aparatoso percance alrededor de las 09:00 horas.

Trató de incorporarse

La colisión sucedió cuando el conductor de una camioneta Nissan Estaquitas de color gris con blanco, salió del desvío a Copalar para incorporarse al flujo vehicular y dirigirse hacia el sur, pero aparentemente pretendió ganar el paso.

Fue al realizar esta maniobra que acabó siendo embestido por un Volkswagen Vento de color blanco con franja de color rojo, número económico 050 del servicio de taxis que cubre la ruta, lo cual dejó a pasajeros y a conductores lesionados.

Además la camioneta quedó volcada sobre el costado izquierdo y el transporte público presentaba severos daños en la parte frontal.

Testigos al percatarse de la magnitud del incidente lo reportaron al número de emergencias 911 para solicitar ayuda; esto movilizó a ambulancias y a unidades de bomberos del Sistema de Protección Civil de ambos municipios.

Al hospital regional

Los paramédicos brindaron los primeros auxilios a seis personas, que fueron trasladadas al hospital regional para que recibieran atención médica especializada y se descartaran lesiones de gravedad.

Al sitio acudieron oficiales de la Guardia Nacional de Seguridad en Carreteras para atender el accidente y junto a peritos de la Fiscalía de Distrito realizaron las diligencias necesarias.

Los dos vehículos fueron remolcados por el servicio de grúas al corralón, para su resguardo; en tanto, el asunto fue consignado ante un agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades en las próximas horas.