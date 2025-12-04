Encontronazo salda con unidad recostada en la vía

Dos personas lesionadas y daños materiales cuantiosos dejó como saldo un aparatoso accidente suscitado sobre el tramo de cuota, en el kilómetro 40, San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez. Tras recibir el reporte, cuerpos de seguridad y emergencia se trasladaron de inmediato al lugar para auxiliar a los lesionados, quienes posteriormente fueron trasladados a un hospital de San Cristóbal de Las Casas.

Automovilistas que circulaban por esta vía, que conecta a ambas ciudades, señalaron que el exceso de velocidad de uno de los vehículos involucrados habría provocado el accidente.

Los propios conductores brindaron los primeros auxilios a los ocupantes mientras arribaban los equipos de rescate.

El percance se registró a la altura del kilómetro 40, cerca de la entrada a la comunidad de Zacualpa, municipio de San Cristóbal. Una camioneta quedó volcada a un costado dejando daños a la vía.

Se informó que un conductor presuntamente circulaba a exceso de velocidad instantes antes de la colisión.

Al lugar se movilizaron elementos de la Guardia Nacional (GN), quienes controlaron el tráfico y también se hicieron cargo del peritaje para deslindar responsabilidades.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas y remitirlas al corralón para liberar la vialidad en la zona.