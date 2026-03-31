Encuentran a ciclista sin vida en carretera

Un ciclista fue encontrado muerto la mañana del lunes sobre el tramo carretero San Cristóbal de Las Casas-Tenejapa, a la altura del Arcotete. Presuntamente habría fallecido a causa de un infarto ya que no presentaba huellas visibles de violencia.

Hallazgo

Autoridades reportaron que el sujeto se desplazaba a bordo de una bicicleta y vestía uniforme deportivo de ciclista. Fue hallado por los lugareños, quienes dieron partes a las autoridades.

Al lugar acudieron elementos de los grupos de auxilio y seguridad que confirmaron que el individuo, de entre 30 a 40 años de edad, ya no presentaba signos vitales.

Posteriormente, acudió el agente del Ministerio Público que realizó las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del deceso.

Más tarde, trascendió que extraoficialmente fue identificado con el nombre de Jeremy Cadoret, reconocido empresario de la región.

De acuerdo a conocidos del fallecido, era socio de la pastelería La Friandise y perdió la vida mientras realizaba actividad física en su bicicleta. Reportes preliminares señalaron que habría sufrido un paro cardíaco.