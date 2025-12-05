Encuentran a individuo sin vida en auto hotel

Un hombre, de 47 años de edad, fue encontrado muerto en la habitación de un auto hotel el mediodía del jueves en el municipio de Comitán. El incidente movilizó a paramédicos, policías y peritos de la Fiscalía General del Estado para atender la emergencia.

Fue personal de limpieza del auto hotel Los Pinos, que se ubica sobre el libramiento Sur, quien hizo el hallazgo de una persona que estaba inconsciente en el interior de la habitación número 4, por lo que rápidamente lo notificaron al número de emergencias 911.

Movilización

Paramédicos del Sistema de Protección Civil Municipal se presentaron para proporcionar la atención necesaria, quienes al arribar únicamente confirmaron el deceso de la persona del sexo masculino.

El sitio fue cerrado por agentes de la Policía Municipal y Guardia Estatal para preservar la escena, a fin de que elementos de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra realizaran las diligencias y recabaran las pruebas.

Al término ordenaron el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo), para la práctica de la necropsia de ley y determinar las causas legales del fallecimiento, así como consignar el asunto ante un agente del Ministerio Público.

Hasta el momento el fallecido se encuentra en calidad de desconocido, por lo que las autoridades ministeriales quedaron a la espera de familiares para que lo identifiquen y reclamen los restos, con el fin de darle sepultura conforme a sus costumbres.

Se espera que el hecho sea investigado para esclarecer si el deceso fue por causas naturales y se proceda al deslinde de responsabilidades.