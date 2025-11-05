Encuentran a joven abusada sexualmente

Una joven fue encontrada en las inmediaciones del parque Niño de Atocha, en Tuxtla Gutiérrez, y denunció que había sido víctima de abuso sexual.

El reporte fue realizado cerca de las 09:10 horas del martes, por lo que elementos policiacos municipales y estatales se movilizaron a la 9.ª Norte y 5.ª Poniente en donde localizaron a una fémina de 21 años de edad, quien presentaba lesiones en las extremidades, así como mucho dolor en sus partes íntimas.

La mujer mencionó que el día lunes se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas con otras personas sobre la 9.ª Sur, a la altura del panteón municipal, cuando fue sometida y subida a un vehículo por tres sujetos.

Refirió que perdió el conocimiento hasta ayer por la mañana, muy temprano, cuando fue hallada por los vecinos que de inmediato pidieron ayuda a través de los números de emergencias.

Además informó que presuntamente fue abusada en su seguridad sexual por las personas que la levantaron, pero ya no pudo recordar más.

Las fuerzas del orden tomaron conocimiento de lo sucedido y trasladaron a la joven a las instancias oficiales para continuar con las averiguaciones correspondientes y poder localizar a los responsables.