Encuentran a joven ahorcado

Una persona del sexo masculino, de aproximadamente 29 años, fue encontrada sin vida en la última hora de la noche del viernes al interior de su vivienda ubicada en la colonia Agua Azul, localizada al nororiente de Tuxtla Gutiérrez.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 23:00 horas en un domicilio situado sobre la calle Benito Juárez, casi en la intersección con la avenida Andrés Fábregas Roca.

Reporte

De acuerdo con los primeros reportes, sus familiares localizaron al hombre pendiendo de una soga amarrada al cuello, por lo que solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia.

Tras recibir el reporte, elementos de seguridad y paramédicos se presentaron al lugar de los hechos para atender la situación. Sin embargo, al realizar la valoración médica, el personal de auxilio confirmó que el sujeto ya no contaba con signos vitales.

Al sitio también acudieron agentes de la Guardia Estatal Preventiva y de la Policía Municipal, quienes se encargaron de acordonar la vivienda y preservar el sitio.

Posteriormente, personal de Servicios Periciales llevó a cabo las diligencias, entre ellas el registro fotográfico y la recolección de indicios.

Una vez concluidos los primeros trabajos en el domicilio, el cadáver fue levantado y trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) en donde le harán la autopsia para determinar oficialmente la causa de muerte.

De acuerdo con la información preliminar, durante la revisión no fueron encontraron signos de violencia ni indicios que apuntaran a la participación de otras personas. No obstante, las investigaciones correspondientes permitirán establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el deceso.