Encuentran a joven sin vida en vivienda

Un joven fue localizado sin vida al interior de su domicilio en la colonia Indeco Cebadilla, al sur oriente de Tapachula, lo que movilizó a las autoridades que iniciaron las investigaciones del caso.

Familiares de la persona identificada como Ángel “N”, de 26 años, lo encontraron colgado con un lazo, por lo que solicitaron ayuda de servicios de emergencia que al llegar para revisarlo, determinaron que ya no contaban con signos vitales.

Los hechos ocurrieron en un domicilio sobre la calle Miguel Hidalgo, frente a la escuela primaria Venustiano Carranza, lugar que fue acordonado por elementos de las corporaciones policiacas, para dar paso a que personal de Servicios Periciales procediera al levantamiento del cuerpo para su traslado al Semefo en donde le practicarían la necropsia de ley.

Se aclaró que el ahora occiso no habría dejado ninguna carta póstuma que determinara los motivos que tuvo para tomar la fatal decisión, causando consternación entre los integrantes de su familia y vecinos.

Por ese motivo, fue iniciada la carpeta de investigación correspondiente.