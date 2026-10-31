Encuentran a mujer al parecer estrangulada

En estado de descomposición y huellas de estrangulamiento fue como encontraron a una persona del sexo femenino al interior de una vivienda en el barrio San Francisco, ubicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en los primeros minutos del viernes.

El macabro hallazgo se dio aproximadamente a las 00:55 horas, por lo que elementos policiacos municipales y estatales se movilizaron a la 15.ª Sur y 6.ª Poniente.

Las autoridades mencionaron que el apoyo fue pedido por los vecinos de la zona, a través de los números de emergencias, pues los olores nauseabundos eran insoportables. Al lograr entrar al domicilio, las fuerzas del orden confirmaron que se trataba de una mujer.

El cuerpo se encontraba en estado de putrefacción; además, se dio a conocer que al observarla con detenimiento vieron que tenía huellas de estrangulamiento, por lo cual presumen que fue asesinada.

Pronto, el área fue acordonada y se pidió la intervención del personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado para hacer las pesquisas necesarias.

Al dar las 02:20 horas, los restos fueron levantados y trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para continuar con las investigaciones correspondientes mediante el protocolo de feminicidio.