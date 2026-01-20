Encuentran a mujer sin vida en el km 62

Durante la mañana del lunes, una intensa movilización policiaca se llevó a cabo luego de darse a conocer la aparición de una persona del sexo femenino sin vida en un tramo carretero dentro de la demarcación del municipio de Cintalapa.

Trascendió que minutos antes de las 07:00 horas, mediante un reporte al 911, un ciudadano informó acerca del hallazgo de un cuerpo tirado a un costado de la carretera federal cercana al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS), “El Amate”, número 14.

El personal de Protección Civil arribó al kilómetro 62, en donde confirmaron el deceso de una joven con aparentes signos de violencia, así que las autoridades procedieron al acordonamiento para limitar el acceso.

Finalmente, elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y de la Guardia Estatal Preventiva permanecieron en el lugar de los hechos a la espera de que se constituyera el personal pericial. Ordenaron el levantamiento del cadáver que sería llevado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Más tarde, la Fiscalía Especializada en Feminicidios dio a conocer que fue identificada como Carmen Guadalupe “N”, originaria del ejido Lázaro Cárdenas, en Cintalapa.

De acuerdo al reporte oficial tenía heridas de bala: tres en la mandíbula izquierda, en el hombro y en el tórax. La causa de muerte fue determinada como hemorragia aguda secundaria. En el lugar, el personal pericial aseguró casquillos del calibre 9 mm.

Las autoridades confirmaron que continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y detener al responsable.