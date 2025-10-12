Encuentran a niña que había sido sustraída de su casa

Una familia de Tonalá vivió horas de angustia tras la desaparición de una pequeña de 7 años, quien había sido sustraída de su domicilio durante la madrugada del sábado, apareciendo el mismo día por la noche.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho presuntamente ocurrió en la colonia Presidente cuando sujetos desconocidos ingresaron al domicilio con aparente intención de robo.

Sin embargo, al huir se habrían llevado a la niña, lo que desató la desesperación de sus padres y vecinos, quienes de inmediato alertaron a las autoridades.

En medio de la conmoción, la madre difundió un mensaje lleno de dolor y súplica en redes sociales, pidiendo a quienes se la llevaron que no le hicieran daño y que la devolvieran sana y salva.

Expresó con voz entrecortada y lágrimas que no tomarían represalias y únicamente deseaban que le regresaran a su hija.

Ya por la noche la Fiscalía General del Estado dio a conocer que presentó a la niña, que se encontraba en calidad de persona no localizada, lo cual se logró a través de las acciones de investigación conforme al Protocolo de Actuación correspondiente.

De manera inmediata, los agentes de investigación la trasladaron al seno familiar, sana y salva, donde se le brindó la asistencia social, valoración médica, legal y psicológica, salvaguardando en todo momento su integridad física, mental y emocional.

La Fiscalía continúa con las investigaciones para indagar los hechos y fincar responsabilidades a quien o quienes resulten responsables.