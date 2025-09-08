Encuentran a recién nacido entre la basura

Un recién nacido fue encontrado sin vida dentro de unas bolsas de plástico y en el interior de un contenedor de basura en el fraccionamiento Vida Mejor, localizado en la capital chiapaneca.

El reporte fue proporcionado aproximadamente a las 16:20 horas, por lo que elementos policíacos municipales y estatales llegaron al circuito Prosperidad y calle Uno, del referido fraccionamiento para tomar conocimiento de los hechos.

Cadáver

Se informó que los vecinos acompañaron a los oficiales a un contenedor de basura. Dentro, entre los desperdicios, se encontraba un recién nacido que estaba envuelto en bolsas de plástico.

De inmediato las fuerzas del orden acordonaron la zona con cinta plástica y pidieron la intervención del personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Parecía un muñequito cuando lo vimos, al acercarnos nos percatamos del terrible hecho”, musitaron unas sorprendidas mujeres que habían observado el pequeño cadáver.

Más tarde, arribaron los elementos de la FGE e hicieron las pesquisas correspondientes.

Finalmente los peritos llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo) y poder continuar con las averiguaciones necesarias.