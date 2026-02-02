Encuentran a sujeto muerto en una ranchería

Sin vida fue como encontraron a una persona del sexo masculino, de 35 años de edad, en el interior de su vivienda en una ranchería del municipio de Comitán, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades ministeriales para tomar conocimiento del incidente.

Fue en Pamalá, una ranchería localizada al suroriente de la ciudad rumbo a La Trinitaria y cuyo entronque está en el kilómetro 182, en donde ocurrió el suceso cerca de las 17:00 horas.

Estaba inerte

Fueron familiares del ahora fallecido quienes llegaron a visitarlo y vieron que estaba tirado, aparentemente inconsciente, en el interior de su habitación, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo de una ambulancia al número de emergencias 911.

Por ello, en minutos arribaron los paramédicos de Protección Civil Municipal que confirmaron el deceso de la persona pues ya no presentaba signos vitales, siendo acordonada el área por agentes de la Policía Municipal y de la Guardia Estatal.

Peritos de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra se presentaron para llevar a cabo las diligencias necesarias, a fin de deslindar responsabilidades y consignar el asunto ante un agente del Ministerio Público.

Extraoficialmente se indicó que la causa del deceso podría ser por intoxicación, debido a que localizaron indicios que conllevan a esta hipótesis, sin embargo, serán las autoridades ministeriales quienes determinen lo que pasó a través de la necropsia de ley.