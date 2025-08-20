Encuentran a sujeto sin signos vitales en terreno

Momentos de tensión y nerviosismo vivió una familia en uno de los barrios del municipio de Cintalapa durante las últimas horas de la noche del lunes, al observar el cuerpo inerte de una persona del sexo masculino en un terreno contiguo a su vivienda.

Diversas corporaciones de socorro arribaron ante el llamado de auxilio.

Aparentemente el deceso fue por causas naturales.

Trascendió que minutos después de las 20:00 horas, habitantes del barrio La Candelaria habrían solicitado el apoyo al 911, señalando que junto a su domicilio había un hombre presuntamente inconsciente, tirado sobre una pila de arena.

El individuo al parecer era ocupante de uno de los cuartos en renta.

Confirman muerte

Tras lo anterior acudió personal de la Policía Municipal, así como paramédicos de Protección Civil, a la 3.ª Norte entre 3.ª y 4.ª Poniente.

Le dieron reanimación cardiopulmonar (RCP) durante algunos minutos, aunque sin lograr resultados positivos, por lo que al final solo corroboraron el fallecimiento.

Finalmente, los socorristas colocaron una manta azul sobre los restos del individuo y una cinta para acordonar la zona, manteniéndose a la espera de los Servicios Periciales.

Más tarde, los peritos se presentaron para el levantamiento del cadáver, quien hasta el cierre de la edición permanecía en calidad de desconocido a falta de documentos personales entre sus pertenencias.