Encuentran a un feto en baño de escuela

Autoridades iniciaron una investigación luego de localizar un feto en el interior de los sanitarios de una institución educativa del municipio de Tapachula, el martes por la mañana.

Un reporte al 911 movilizó a los cuerpos de emergencia y de seguridad que acudieron a la escuela de nivel medio superior ubicada en la avenida Central Norte, entre 25.ª y 27.ª calle Oriente.

Paramédicos de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE) al arribar confirmaron la localización del feto sin vida, en uno de los baños.

Por ello, elementos de seguridad y ministeriales acordonaron el área para recabar indicios que permitan esclarecer las circunstancias en cómo ocurrió el hecho.

Asimismo, se dijo que el personal docente y administrativo de la institución activaron los protocolos y solicitaron el apoyo a los servicios de socorro.

Se consideró que pudo haber sido una menor de edad quien dio a luz en el baño, aunque esto es extraoficial y no se han revelado las circunstancias exactas que derivaron en este incidente.

Por último, fue abierta una carpeta de investigación por parte de las autoridades.