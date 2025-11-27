Encuentran ahorcada a joven y detienen a tres

Suspendida de una soga fue como localizaron a una joven de 17 años en la colonia Jardines del Pedregal Tercera Sección, por lo que, debido a esto, tres personas fueron detenidas por estos hechos en la ciudad capital.

El hallazgo fue realizado alrededor de las 23:35 horas, cuando elementos policiales se movilizaron sobre la avenida Sardónice, entre la calle Topacio y avenida Nicolás Bravo de la referida colonia.

La escena

Ahí, los oficiales informaron que una joven identificada como F. E. de 17 años, fue encontrada suspendida de una soga amarrada a los barandales de la segunda planta.

Los oficiales informaron que en el lugar había un grupo de jóvenes, quienes se encontraban consumiendo bebidas embriagantes.

Estos narraron a las fuerzas del orden lo sucedido en versiones distintas, por este hecho fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Una hora más tarde, personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias correspondientes y posteriormente el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al anfiteatro.