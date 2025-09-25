Encuentran ahorcada a mujer en Montecristo

Una persona del sexo femenino fue hallada pendiendo de una soga en el interior de su domicilio en la colonia Montecristo, ubicada en la capital Tuxtla Gutiérrez, durante las últimas horas de la noche del martes.

El reporte fue realizado al número de emergencias 9-1-1 aproximadamente a las 21:45 horas. Los agentes policíacos municipales y estatales se movilizaron a la zona para tomar conocimiento.

Al llegar se encontraron con un grupo de personas que estaban alrededor del domicilio, expectantes de lo que había sucedido. Los policías al entrar a la vivienda localizaron el cuerpo y solicitaron el apoyo de una unidad de emergencia.

Los paramédicos arribaron para la valoración por protocolo, informando que la fémina ya no contaba con signos vitales.

Más tarde, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que dio inicio a la carpeta de investigación por la muerte de la persona del sexo femenino que fue identificada como Johana “N” (38 años).

Asimismo, la Dirección de Servicios Periciales llevó a cabo el levantamiento y trasladó el cadáver al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se haría la necropsia de ley.

Informan causa de muerte

La FGE tras iniciar la carpeta de investigación dio a conocer en un breve comunicado que la autopsia había confirmado el deceso de la fémina por asfixia mecánica por ahorcamiento, corroborando que se trató de un suicidio.

Además añadió que la FGE se encuentra realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos, refrendando su compromiso de garantizar la seguridad y la paz del estado de Chiapas con Cero Impunidad.