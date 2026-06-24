Encuentran ahorcado a hombre dentro de su casa

Una persona del sexo masculino de 43 años de edad, fue hallada sin vida al interior de su domicilio situado en el barrio San Miguel, perteneciente al municipio de Chiapa de Corzo.

De acuerdo con información recabada, elementos policiacos municipales se movilizaron a la altura del Ex Convento Santo Domingo, ahí se informó que un sujeto identificado como Juan Carlos “N” fue encontrado por sus familiares pendiendo de una soga atada al cuello.

Pronto se pidió la intervención de los cuerpos de auxilio para realizar la valoración médica por protocolo. Al lugar se constituyeron paramédicos de Protección Civil y tras inspeccionar al individuo corroboraron el deceso.

De inmediato la zona fue acordonada y se pidió la presencia del personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado para hacer las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo).

Cabe destacar que hasta el momento se desconoce el motivo por el cual Juan Carlos decidió tomar la situación de suicidarse.