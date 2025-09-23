Encuentran ahorcado a hombre en el baño

Una persona del sexo masculino, identificada como José Antonio “N” (33 años), fue hallada sin vida en el baño de su domicilio ubicado en la colonia San José Terán, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Notifican a autoridades

El reporte fue realizado aproximadamente a las 07:10 horas del lunes, por lo que elementos policíacos se movilizaron a la calle Central entre 1.ª y 2.ª Sur de la referida colonia.

Ahí, les informaron que era necesario el apoyo de las unidades de emergencia.

Pronto una cuadrilla de socorristas arribó al lugar y le brindó la atención médica a un sujeto, sin embargo, tras la valoración se confirmó el deceso.

Incidente

Los uniformados indicaron que durante la noche del domingo, José Antonio (quien trabajaba reparando celulares) salió de su domicilio y se dirigió al panteón San Marcos a dejarle flores a su difunta madre.

Fue a las 06:00 horas del lunes que acudió a su vivienda y fue recibido por su esposa Guadalupe “N”. Esta dijo que José estaba en presunto estado de ebriedad y que esto provocó una violenta discusión que terminó en agresiones físicas.

El individuo se metió al baño y de ahí no salió por varios minutos. Preocupada, Guadalupe dijo que fue a buscarlo y lo encontró ahorcado con una soga.

Autoridades acordonaron la zona y solicitaron la intervención de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) para trasladar el cadáver al Servicio Médico Forense (Semefo) y continuar con las pesquisas correspondientes.