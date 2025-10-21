Encuentran ahorcado a un adulto mayor

Un hombre identificado como Cervantes "N" (65 años) fue hallado sin vida dentro de su domicilio ubicado en la avenida Raquel Mendoza, entre las calles José María Pino Suárez y Adolfo L., en la colonia Benito Juárez, al suroriente de la capital chiapaneca.

De acuerdo con versiones oficiales, el hallazgo ocurrió alrededor de las 07:00 horas del lunes cuando una mujer de 35 años acudió al domicilio y encontró a su padre pendiendo de un gancho colocado en una de las ventanas. Rápidamente solicitó auxilio a los números de emergencia.

Fallecido

Elementos de la Policía Municipal arribaron como primeros respondientes y confirmaron la presencia del cadáver, por lo que solicitaron la intervención de los servicios médicos. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana revisaron al sujeto y determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Ante la confirmación del deceso se dio aviso a la autoridad ministerial para el inicio de las diligencias.

Personal de la Dirección de Servicios Periciales realizó el levantamiento de los restos y la recolección de indicios dentro del inmueble, los cuales serán analizados como parte de las investigaciones.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la autopsia de ley, mientras que la FGE abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar si hubo o no participación de terceros.



