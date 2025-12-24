Encuentran cadáver putrefacto en vivienda

El cuerpo en estado de descomposición de una persona del sexo masculino, identificada como Raymundo “N” (60 años), fue encontrado en el interior de su vivienda ubicada sobre la calle Los Lirios, entre las avenidas Los Limoneros y Los Ciruelos, en el fraccionamiento Real del Bosque, al extremo sur de la capital Tuxtla Gutiérrez.

Reporte

De acuerdo con los primeros reportes, fue cerca de las 10:00 horas cuando se realizó una llamada a los números de emergencias alertando sobre un sujeto aparentemente inconsciente dentro de un domicilio.

Tras el aviso se movilizaron elementos de seguridad y cuerpos de auxilio, quienes al arribar al sitio encontraron al hombre sin signos vitales, con visible hinchazón corporal, coloración amoratada y olores fétidos, indicios de un fallecimiento ocurrido días antes.

Versiones oficiales mencionaron que fueron familiares del ahora fenecido quienes realizaron el hallazgo, luego de acudir a la vivienda y encontrar el cuerpo tendido en el suelo. Ante la dantesca escena, solicitaron de inmediato el apoyo de las autoridades.

Peritaje

Paramédicos de Protección Civil (PC) del Estado acudieron al lugar por protocolo; tras la valoración confirmaron que la persona habría muerto al menos un par de días antes de que la localizaran.

Agentes de la Policía Municipal y de la Guardia Estatal Preventiva acordonaron el área para preservar el lugar de los hechos.

Mientras tanto, personal de la Dirección de Servicios Periciales hizo el levantamiento de indicios, toma de fotografías y las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación necesaria.

Una vez concluidos los trabajos periciales, el cadáver fue entregado a una funeraria, la cual se encargó del levantamiento y de los trámites funerarios.

Las autoridades señalaron que será el resultado de las diligencias ministeriales el que determine con precisión la causa del deceso.