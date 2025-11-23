Encuentran cuerpo de joven ejecutado

Con múltiples heridas provocadas por proyectil de arma de fuego fue localizado el cuerpo de un joven en las inmediaciones del fraccionamiento Fovissste, al sur-oriente de Tapachula, iniciándose las investigaciones correspondientes.

En los andadores Escuintla y Cacahoatán, los vecinos se llevaron el susto de sus vidas la tarde de este sábado al encontrar el cuerpo tirado, por lo que dieron aviso a las autoridades.

Elementos de las corporaciones policiacas, entre estos del Grupo Pakal, Guardia Estatal Preventiva y policía municipal, así como paramédicos acudieron y estos últimos determinaron que el cuerpo ya no presentaba signos vitales.

Se trata de un hombre, de entre 20 y 25 años de edad, el cual vestía short color celeste, playera naranja y tenis, el cual presentaba impactos de bala en el pecho y cabeza, aunque se dijo que al parecer fue ejecutado en otro lado y lo fueron a tirar al lugar donde lo encontraron, porque no se escucharon detonaciones de arma de fuego en la zona y tampoco se encontraron casquillos percutidos.

De acuerdo con las características físicas podría tratarse de un extranjero, que hasta el momento permanece en calidad de desconocido.

Peritos de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa procedieron a levantar indicios en el lugar y trasladaron el cuerpo al Semefo, para practicarle la necropsia de ley y esperar que sus familiares puedan acudir a identificarlo.

Asimismo, fue iniciada la carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio calificado.