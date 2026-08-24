Encuentran cuerpo en camino de terracería

El cuerpo de un hombre fue encontrado a orilla de un camino de terracería en la colonia Quinta Los 3 Hermanos, perteneciente a la demarcación del municipio de Chiapa de Corzo.

El hallazgo fue realizado por los habitantes de la zona, quienes alertaron a los números de emergencias tras percatarse de la presencia de una persona inmóvil en la vía pública.

De acuerdo con datos obtenidos, esto ocurrió sobre la privada San Pedro de la citada colonia, la cual se localiza en el tramo carretero que conecta a Chiapa de Corzo con Tuxtla Gutiérrez.

Movilización

Al recibir el reporte, pronto se movilizaron diversas autoridades de auxilio, rescate y elementos de seguridad pública, quienes acordonaron el área para facilitar las diligencias correspondientes y evitar que curiosos contaminaran la escena mientras se hacían las labores iniciales.

Los agentes lograron identificar al sujeto como Abel “N”, de aproximadamente 55 años de edad.

Personal de Protección Civil Municipal arribó al sitio y le brindó los primeros auxilios; sin embargo, tras una evaluación exhaustiva, determinaron que no presentaba signos vitales, declarando su deceso en el lugar.

Versiones preliminares trascendidas en el sitio sugieren que el fallecimiento pudo deberse a un paro cardiorrespiratorio, aunque será la investigación forense la que confirme las causas exactas.

Levantamiento

Ante esto, se solicitó la presencia inmediata de los Servicios Periciales. El personal especializado realizó el levantamiento de evidencias y procedió al traslado del cadáver al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para integrar la carpeta de investigación y proceder conforme a derecho.