Encuentran cuerpos embolsados en parque

Los cuerpos de dos personas —al parecer un hombre y una mujer— fueron localizados sin vida dentro de bolsas negras en las inmediaciones del parque ecológico Los Cerritos, al sur de la ciudad de Tapachula, lo que provocó una fuerte movilización de los cuerpos policiacos y forenses.

Macabro hallazgo

Los hechos ocurrieron la mañana del martes, cuando personas que pasaban por el lugar se percataron de la presencia de los bultos sospechosos, por lo que de inmediato dieron aviso al número de emergencias 9-1-1.

Se presentaron los elementos de las policías estatales y municipales, quienes al revisar el contenido determinaron que se trataba de restos humanos.

Estos se encontraban en el interior de dos bolsas de nylon de color negro; posteriormente, llegó el personal de Servicios Periciales y en poco tiempo procedió al levantamiento de los cadáveres para trasladarlos al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde les practicarán la necropsia de ley.

Hasta el momento las autoridades no han establecido la forma en la que fueron asesinados, aunque este es el segundo caso similar en los últimos días; el primero se trató de una persona del sexo masculino que fue localizado sobre la 13.ª avenida Norte, entre 15.ª y 17.ª calle Oriente en la colonia Barrio Nuevo.

Hasta el momento las víctimas mortales no han sido identificadas. Se dijo que la pareja tenía huellas de violencia.

Por este hecho, la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado.