Una menor de 12 años fue localizada sin vida al interior de su vivienda ubicada en el edificio C del fraccionamiento Los Poetas V, en la zona nororiente de Tuxtla Gutiérrez. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias del fallecimiento.

El reporte de emergencia se recibió alrededor de las 17:00 horas, lo que provocó la movilización de corporaciones de seguridad y servicios médicos. Al llegar al domicilio, los elementos confirmaron la situación y solicitaron la intervención de paramédicos.

De acuerdo con fuentes policiales, fueron familiares de la menor quienes realizaron el hallazgo y comenzaron a pedir ayuda. Un profesional de la salud que escuchó los gritos ingresó a la vivienda e intentó auxiliarla mediante maniobras de primeros auxilios, pero no obtuvo respuesta.

Confirman muerte

Posteriormente, paramédicos del Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas valoraron a la adolescente y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, Guardia Estatal Preventiva y Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, quienes resguardaron el inmueble para preservar posibles indicios y facilitar las diligencias correspondientes.

Las primeras observaciones realizadas en el lugar no reportaron daños en los accesos ni señales de violencia en el domicilio. De manera preliminar, las autoridades consideraron la posibilidad de una muerte autoinfligida; sin embargo, esta hipótesis deberá ser confirmada o descartada mediante las investigaciones.

Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias y el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para los procedimientos legales y la determinación de las causas del fallecimiento.

La Fiscalía General del Estado deberá establecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte y confirmar o descartar cualquier otra línea de investigación.