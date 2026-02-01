Encuentran sin vida a mecánico en su habitación

Muerta fue hallada una persona del sexo masculino, de oficio mecánico, durante la tarde del sábado en Comitán en el interior de una habitación en donde se había hospedado, lo que movilizó a policías municipales, Guardia Estatal y peritos de la Fiscalía de Distrito para atender la emergencia.

Fue minutos antes de las 14:00 horas que se registró el incidente sobre la 12.ª avenida Poniente, entre 3.ª y 4.ª Sur en el barrio Santa Ana, localizado al poniente de la ciudad.

Se hospedó el viernes

De acuerdo a versiones, el hombre de entre 45 a 50 años llegó la tarde del viernes para solicitar una habitación en el hotel Santa Ana para pernoctar.

Sin embargo, ayer en la mañana al llegar la hora del check-out el encargado llamó a la puerta para poder realizar la limpieza y preparar la habitación, pero el huésped no respondió a pesar de la insistencia.

Razón por la cual se pidió el apoyo de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil Municipal, así que se forzó la puerta y al entrar hallaron a la persona inconsciente sobre la cama.

La muerte se confirmó instantes después cuando paramédicos pretendieron brindar los primeros auxilios, pero se dieron cuenta de que el sujeto ya no presentaba signos vitales.

Por ello, el área fue acordonada para que peritos de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra llevaran a cabo las diligencias necesarias.

Al término del peritaje se ordenó el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas del deceso.

De manera extraoficial, se indicó que el fallecido fue identificado con el nombre de Marcos “N”, de oficio mecánico y vecino del barrio Candelaria, en donde tenía su taller.

Las autoridades quedaron en espera de familiares para que reclamen los restos y les den sepultura conforme a sus costumbres.