Encuentran sin vida a velador de kínder

Un hombre de 50 años de edad que se desempeñaba como velador de un jardín de niños en la ciudad de Comitán, fue encontrado sin vida durante la mañana del jueves cuando docentes llegaron a su centro de trabajo, lo que movilizó a paramédicos, policías y peritos de la Fiscalía para atender la emergencia.

Fue cerca de las 08:00 horas que se registró el incidente sobre la 14.ª calle Sur Oriente, en el jardín de niños Belisario Domínguez Palencia, a unos metros del bulevar del barrio Yalchivol.

Lo hallan muerto

El hecho ocurrió cuando los docentes llegaron a laborar temprano y realizaron el macabro hallazgo del cuerpo de don Rubén, quien en un principio creyeron que se encontraba inconsciente en una de las áreas del instituto educativo, así que de inmediato solicitaron el apoyo al número de emergencias 911.

Al lugar se presentaron los paramédicos del Sistema de Protección Civil Municipal para brindar los primeros auxilios, pero instantes después confirmaron el deceso del hombre pues ya no presentaba signos vitales.

Agentes de la Policía Municipal resguardaron y acordonaron el área, para facilitar el trabajo de elementos del Servicio Pericial de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra.

Por ello, al arribar llevaron a cabo las diligencias y ordenaron el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo) para determinar las causas legales del deceso.

Sin embargo, ante la llegada de la familia del hoy fallecido indicaron que ellos se harían cargo del levantamiento del cadáver, pues indicaron que padecía problemas cardíacos y probablemente había sufrido un paro cardiorrespiratorio. Mencionaron que le darían sepultura conforme a sus costumbres.