Encuentran sin vida a vigilante de rancho

Una persona del sexo masculino de 50 años de edad fue encontrada sin vida en el interior de una propiedad que se localiza en el tramo Comitán-La Trinitaria en la tarde de ayer, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia, policías municipales y de la Guardia Estatal.

Fue alrededor de las 14:00 horas que se reportó el hallazgo del hombre que trabajaba como vigilante, quien estaba tirado en el interior de un rancho, en las inmediaciones de la ranchería Jatón, la cual está a la altura del kilómetro 180 de la carretera federal.

Dueño realiza hallazgo

Fue el propietario del sitio que llegó al lugar y encontró al sujeto sobre el césped, al interior de la propiedad.

Por ello, de inmediato solicitó el apoyo de una ambulancia al número de emergencias 911, llegando en minutos paramédicos del Sistema de Protección Civil Municipal que confirmaron el deceso.

Aparentemente no presentaba huellas de violencia, por lo que se presume falleció por causas naturales.

Al lugar también se presentaron agentes de la Policía Municipal y de la Guardia Estatal Preventiva para acordonar el área y permitir que personal de los Servicios Periciales de la Fiscalía de Distrito llevaran a cabo las diligencias correspondientes.

Minutos después se ordenó el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se realizaría la práctica de la necropsia de ley para determinar las causas de la muerte.

El caso fue consignado ante un agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades en las próximas horas.

Asimismo, las autoridades ministeriales quedaron a la espera de que familiares acudan a reclamar los restos y les brinden sepultura conforme a sus costumbres.