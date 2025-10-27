Enfrentamiento deja a 6 detenidos en la frontera

Un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional (GN) contra un grupo de delincuentes se registró ayer por la mañana en la frontera con Guatemala, que concluyó con la detención de seis personas, una casa asegurada y armas confiscadas.

Agresión

Fue alrededor de las 11:30 horas que ocurrió la agresión en contra de las fuerzas del orden en la localidad El Potrerillo, municipio de Amatenango de la Frontera, aproximadamente a cinco minutos de la línea divisoria con Guatemala.

Trascendió que personal de la Sedena y de la Guardia Nacional (GN) realizaban recorridos de vigilancia en la carretera que comunica a Ciudad Cuauhtémoc con Pacayal y Guadalupe Victoria, cuando sufrieron una agresión armada.

Las fuerzas del orden repelieron el ataque y lograron detener a seis personas, decomisaron tres armas largas y una pistola, así como una casa en donde pretendieron refugiarse los delincuentes y hallaron a más integrantes de la delincuencia organizada.

Los detenidos y lo decomisado fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público (MP) para que se determine su situación legal y se deslinden responsabilidades.