Enfrentamiento deja un muerto y un policía herido

Un enfrentamiento entre un grupo de sujetos armados y policías dejó como saldo a una persona sin vida y un agente herido, así como cuatro detenidos, la tarde de este domingo en el fraccionamiento El Paraíso, al norponiente de Tapachula.

Ante el reporte de que en la zona se encontraban personas armadas, se desplegó un operativo con elementos estatales y municipales, pero cuando hacían su arribo fueron recibidos con disparos de arma de fuego, resultando un agente herido, mismo que fue trasladado a un hospital.

Balacera

Al registrarse un intercambio de disparos, se reportó la muerte de una persona, la cual no ha sido identificada y serán las investigaciones que determinarán su participación.

Fue en la calle El Rincón entre Jade y Zafiro en donde ocurrió el enfrentamiento, que permitió la detención de cuatro sujetos, de los cuales tampoco se ha proporcionado la identidad, mismos que quedaron a disposición de las autoridades ministeriales que determinarán su situación jurídica.

Se dijo que una vivienda en la zona se incendió al momento que ocurrían esos hechos, por lo que intervinieron elementos del Cuerpo de Bomberos que controlaron el fuego y se determinará si tuvo relación con el enfrentamiento.

Despliegue

En toda la zona se desplegó un amplio operativo con la presencia también del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, mientras que personal de Servicios Periciales procedió a levantar indicios y el cuerpo de la persona fallecida para ser trasladada al Semefo, en donde le practicarían la necropsia de ley.

Las autoridades informaron que las investigaciones permanecen abiertas, ya que no se estableció si hubo armas aseguradas en el lugar.