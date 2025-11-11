Engañan a empleada y le quitan más de 150 mp

Una empleada fue víctima de un robo por más de 150 mil pesos en efectivo en la Notaría Pública Número 9, localizada sobre la 3.ª avenida Norte, entre las 12.ª y 13.ª calle Poniente de la colonia Moctezuma, en la zona centro de la capital chiapaneca.

El hecho fue denunciado la mañana del lunes y provocó la movilización de diversas corporaciones policiacas.

Atraco

De acuerdo con los primeros informes, Estela “N” (48 años) recibió una llamada telefónica de una persona que se hizo pasar por su jefa.

Durante la conversación, la supuesta notaria le pidió retirar cuatro mil pesos de la caja y depositarlos a una cuenta bancaria a nombre de una presunta ajustadora de seguros.

La trabajadora salió a realizar la transacción, pero al regresar observó que había desorden en la oficina y varios objetos estaban tirados, por lo que de inmediato avisó a la verdadera encargada del despacho.

Al revisar el inmueble, la notaria confirmó la falta de más de 150 mil pesos en efectivo, por lo que solicitó la intervención de las autoridades.

Pesquisas

Rápidamente arribaron agentes de la Policía Municipal y de la Unidad de Investigación e Inteligencia y Despliegue Táctico (UIIDT) de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes entrevistaron a la encargada y tomaron las primeras declaraciones.

Más tarde, personal de la Dirección de Servicios Periciales acudió a la notaría para llevar a cabo las diligencias correspondientes y recabar indicios que permitan esclarecer el robo.

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició una carpeta de investigación para determinar la forma en que se cometió el hurto y deslindar responsabilidades.