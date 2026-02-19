Enjambre de abejas ataca a alumnos de secundaria

Un enjambre de abejas atacó a alumnos de la escuela secundaria Técnica Número 72, situada en la colonia Maldonado de la capital Tuxtla Gutiérrez, minutos antes del mediodía del miércoles, lo que movilizó a los cuerpos de socorro para controlar la situación.

Transcurrían alrededor de las 11:35 horas. Elementos policiacos municipales recibieron un llamado de emergencia al 9-1-1, en el que mencionaban sobre un incidente con insectos, así que rápidamente tomaron conocimiento de los hechos y arribaron a la dirección mencionada.

Apoyo

Al llegar, observaron que había un enjambre de abejas, por lo que solicitaron el apoyo del personal del Cuerpo de Bomberos para que se hicieran cargo.

Los “tragahumo” brindaron la atención. Con agua de jabón erradicaron a la colonia de insectos que sobrevolaban la plancha central de la institución educativa.

Posteriormente, las fuerzas del orden informaron que tres estudiantes resultaron con picaduras y fue necesario que recibieran los primeros auxilios por una cuadrilla de socorristas.

Por último, se indicó que la escuela se encontraba fuera de todo peligro y los alumnos ya podían regresar a sus clases habituales.