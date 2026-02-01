Enjambre los ataca tras sufrir accidente

Un aparatoso accidente de tránsito se registró minutos antes de las 15:00 horas del sábado en la curva de la colonia Tuxtlita, en el municipio de Cintalapa, donde una camioneta Chevrolet Tahoe de color negro salió de la cinta asfáltica y terminó en el fondo de un barranco.

Por ello, dejó como saldo cuatro personas lesionadas y una situación de riesgo adicional provocada por un enjambre de abejas.

Lesionados y aguijoneados

De acuerdo con los primeros reportes, en la unidad viajaban cuatro ocupantes —tres hombres y una mujer—, quienes resultaron con diversas lesiones tras el fuerte impacto.

Uno de ellos acabó prensado entre los metales retorcidos del vehículo, por lo cual fue necesaria la intervención inmediata de los cuerpos de emergencia para liberarlo.

Sin embargo, las labores de rescate se vieron complicadas debido a que, luego del percance, un enjambre de abejas atacó a los pasajeros y a quienes intentaban auxiliarlos.

Presuntamente, el golpe y el movimiento brusco alteraron a los insectos que se encontraban en la zona, provocando múltiples picaduras a las personas ya lesionadas.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil, Cuerpo de Bomberos y ciudadanos que se encontraban cerca, quienes —extremando precauciones— lograron brindar auxilio a los afectados.

Brindan auxilio

Después de varios minutos de maniobras, los heridos fueron trasladados al hospital IMSS-Bienestar de la localidad para recibir atención médica, tanto por las lesiones como por las picaduras de las abejas.

En tanto, personal de la Guardia Estatal Vial Preventiva se hizo cargo de la unidad siniestrada y procedió a delimitar el acceso a la vía de comunicación, pues el enjambre se dispersó en un perímetro amplio, representando un riesgo para los automovilistas y transeúntes que circulaban por la zona.

Las autoridades pidieron extremar precauciones mientras se controlaba la situación.