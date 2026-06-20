Escapa tras ser privado ilegalmente de la libertad

Una persona del sexo masculino había sido privada de manera ilegal de su libertad desde el pasado 17 de junio; sin embargo, logró escapar de sus captores mientras estos se encontraban distraídos en el fraccionamiento La Herradura, ubicada en la capital chiapaneca.

Fue hallada por las autoridades aún esposada, durante la mañana del viernes.

De acuerdo con datos recabados, el hecho fue registrado alrededor de las 13:10 horas cuando autoridades policiacas se movilizaron a la avenida Boreal y el bulevar La Gloria, en el fraccionamiento mencionado.

Ahí, se informó que un hombre se encontraba bajo el cuidado de unos vecinos. El individuo fue identificado con las iniciales L. H. C, de 30 años de edad, quien tenía puestas unas esposas y presentaba múltiples golpes en el rostro, así como en brazos y piernas.

El sujeto narró que había sido privado de la libertad el pasado 17 de junio por civiles armados, quienes lo amagaron y metieron a la fuerza a bordo de una camioneta en las inmediaciones del parque 5 de Mayo.

Los secuestradores exigían a los familiares del plagiado que les depositaran la cantidad de 200 mil pesos para liberarlo.

Sin embargo, la víctima tuvo suerte ya que en un momento de distracción logró saltar por la ventana con las esposas puestas y correr para pedir ayuda.

Fueron los vecinos quienes lo resguardaron y solicitaron la presencia de las fuerzas del orden que lo pusieron en custodia.

Por último, las corporaciones policiacas se movilizaron para dar con la casa de seguridad, aunque hasta el cierre de la edición se desconocía si la hallaron.