Esclarecen hechos violentos en Comitán y Villaflores

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó al pueblo de Chiapas que derivado de los trabajos de investigación e inteligencia se logró el esclarecimiento de dos hechos violentos ocurridos recientemente, uno en Comitán de Domínguez y otro en Villaflores.

En el caso de la agresión cometida el pasado 22 de julio en la central de abastos de Comitán, Llaven Abarca precisó que se detuvo a Francisco “N”, en el municipio mencionado, y a Carol “N” en Guadalajara, Jalisco, en colaboración con las autoridades de aquel estado.

Las víctimas fueron Wilmar “N” y Cecilia “N”, quienes resultaron lesionados, falleciendo esta última por traumatismo craneoencefálico severo secundario a impacto de proyectil de arma de fuego.

Agregó que se solicitará la pena máxima de hasta 100 años de prisión para ambos, y que las investigaciones también permitieron establecer que el móvil de la agresión fue una disputa entre locatarios al interior de la central de abastos.

Disparos a bar

Asimismo, el fiscal general dio a conocer que ya fueron detenidos los responsables de los disparos de arma de fuego realizados el pasado 2 de agosto contra un bar en Villaflores.

Se trata de Mario “N”, alias “el Chino”, y Alan “N”, alias “el Padrino”, identificados por las cámaras de vigilancia.

Detalló que llegaron a bordo de una motocicleta; uno de ellos descendió y disparó contra la fachada del bar, donde se encontraron más de 20 cartuchos percutidos. Presuntamente, el móvil de estos hechos violentos fue la extorsión en agravio del propietario del negocio.

Llaven Abarca agregó que, tras la detención, se aseguró el arma de fuego con la que perpetraron el ilícito y por estos hechos se pedirá la pena de 70 años de prisión.

Finalmente, el fiscal garantizó que en Chiapas no habrá impunidad ante ningún delito, especialmente cuando las víctimas sean adolescentes, mujeres, niñas o niños.