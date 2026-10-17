Esclarecen homicidio en Tapachula; un detenido

Al realizar su transmisión en vivo desde Tapachula para dar a conocer resultados de diferentes acciones que se realizan en las regiones Soconusco e Istmo-Costa, el fiscal general del Estado (FGE), Jorge Luis Llaven Abarca, informó el esclarecimiento del homicidio de Rey David “N” (38 años).

Esto ocurrió el pasado 13 de octubre en la colonia 1 de Mayo, por lo que fue detenido Manuel “N” como presunto responsable del delito.

Apuntó que, de acuerdo a la necropsia, la causa de la muerte fue una hemorragia aguda producida por arma punzocortante en región torácica.

Agregó que el contexto de este hecho está relacionado con el consumo de alcohol y de drogas. Mencionó que gracias a las cámaras de videovigilancia se logró identificar al agresor, quien está a disposición del órgano jurisdiccional y se solicitará la pena máxima de 30 años de prisión.

Narcomenudeo

En otro momento, el fiscal general dio a conocer que tras una diligencia de cateo realizada en el municipio de Huehuetán, fueron detenidos Carlos Ángel “N” y Aracely “N”, por el delito de narcomenudeo, y aseguraron un arma larga, un arma corta, 50 envoltorios de cristal, dos cargadores y 69 cartuchos útiles.

Asimismo, señaló que fue asegurado un inmueble sobre el cual se contaba con investigaciones y datos de prueba que indicaban que era utilizado como punto de almacenamiento y dosificación de narcóticos para su venta al menudeo.

Indicó que solicitarán la pena máxima de ocho años de prisión para los detenidos.

Además, darán vista a la Fiscalía General de la República por los delitos del orden federal, a fin de que pueda instaurar la imputación correspondiente contra ambas personas, y reiteró que continuarán trabajando de manera contundente para combatir el narcomenudeo.

Pederastia y violencia familiar

Tras destacar que se está brindando una atención puntual a las conductas violentas, principalmente en agravio de las niñas, niños, adolescentes y mujeres, dio a conocer importantes sentencias condenatorias por los delitos de pederastia y violencia familiar.

En este sentido, mencionó que por el delito de pederastia, Virgilio “N” fue sentenciado a 30 años de prisión, por hechos ocurridos en Unión Juárez.

Por el ilícito de violencia familiar, fueron condenados Roberto “N”, originario de Cuba, y Richard “N”, de nacionalidad hondureña, por agresiones en contra de dos mujeres migrantes de identidades reservadas, sentenciados a tres años y cuatro meses de prisión. Los ilícitos ocurrieron en Tapachula.

Dijo también que la FGE continuará aportando todo el caudal probatorio durante los juicios, para continuar obteniendo sentencias condenatorias y que los responsables de este tipo de hechos delictivos enfrenten la justicia con cero impunidad.

Finalmente, resaltó que después de haber tenido un primer semestre del 2026 como las regiones con más casos de feminicidio, en Tapachula van dos meses sin feminicidios.

“Eso no quiere decir que hayamos ganado la batalla, pero sí es importante que estamos teniendo muy buena respuesta de la población en la política de prevención que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar; por eso, agradezco a quienes se sumen a esta gran estrategia”, concluyó.