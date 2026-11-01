Esclarecen homicidio ocurrido en Tapachula

En su transmisión en vivo enfocada en las regiones Istmo-Costa y Soconusco, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó la detención de Gilberto “N”, de origen salvadoreño, como presunto responsable del delito de homicidio calificado.

Lo anterior fue cometido en agravio de quien en vida respondía al nombre de Roger “N”, por hechos ocurridos el 28 de octubre en el barrio San Antonio del ejido Alvaro Obregón, municipio de Tapachula.

Señaló que la causa de muerte fue un traumatismo penetrante de tórax producido por arma de fuego; al tiempo de indicar que de acuerdo con las imágenes de las cámaras de videovigilancia, la agresión se habría derivado de una discusión.

Jorge Llaven resaltó que el indiciado ya fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente y se pedirá la pena máxima de 50 años de prisión.

Otros detenidos

En otro momento, el fiscal mencionó el arresto de Jorge Alberto “N” (54 años) y Miguel “N” (52), alias “Ayala”, por los delitos de uso indebido de condecoraciones, uniformes e insignias, así como resistencia de particulares.

Detalló que ambas personas fueron aprehendidas el pasado 28 de octubre en la colonia Teófilo Acebo de Tapachula, donde se identificaron como servidores públicos de la Fiscalía General del Estado y ahora enfrentarán la justicia, por lo que podrían alcanzar una pena de hasta cinco años de prisión.

Agregó que Jorge Alberto “N” fue agente del Ministerio Público de la Fiscalía, pero actualmente se encuentra dado de baja; sin embargo, portaba insignias de la institución y se hacía pasar por servidor público.

Asimismo, reiteró que este tipo de conductas no serán permitidas, a la vez que agradeció la denuncia oportuna.

Al hablar de la incidencia delictiva en la “Perla del Soconusco”, Llaven Abarca precisó que del 23 al 29 de octubre se tuvieron 30 denuncias de delitos diversos.

En ilícitos de alto impacto hubo tres inicios de carpeta, por dos robos a negocios y un homicidio doloso, el cual ya fue esclarecido; mientras que en delitos de violencia familiar se tuvieron 28 denuncias.

Finalmente, dijo que debido a que el mapa geodelictivo registra la mayor incidencia en el centro de Tapachula, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar instruyó que se realice un esfuerzo integral para transformar la imagen urbana de esa zona, con operativos preventivos reforzados y actividades culturales y deportivas que permitan tener mayor proximidad social e involucrar a la población en el plan “Prevenir para el Buen Vivir”.