Esclarecen homicidio y robo en Soconusco

Al iniciar su jornada de trabajo transmitiendo desde Tapachula, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, dio a conocer que cuatro personas fueron detenidas por el homicidio de José David “N” (21 años), ocurrido el pasado 21 de octubre en la colonia Jazmines de Tapachula.

Se trata de Alexis “N” (22), pareja sentimental de la víctima y señalado como presunto autor material, así como Berenice “N” (45), Natividad “N” (61) y Luis Francisco “N” (43), quienes presuntamente lo auxiliaron para ocultar el cadáver.

Explicó que el lamentable hecho ocurrió en el contexto de una discusión en la que Alexis “N” agredió a golpes a David “N” hasta privarlo de la vida.

Después de cometer el homicidio, el presunto responsable solicitó ayuda a sus familiares para ocultar el cuerpo y trasladarlo a otro lugar, donde fue localizado. Indicó que la víctima ya contaba con una ficha de búsqueda, luego de que sus familiares denunciaran su desaparición.

Las investigaciones permitieron localizar el cadáver y, de acuerdo con la necropsia de ley, la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico secundario a un golpe contuso. Indicó que solicitarán una pena máxima de hasta 60 años de prisión por este delito.

Robo con violencia

Dentro de los temas abordados, Llaven Abarca informó el esclarecimiento del robo con violencia agravado, cometido en perjuicio de Luis “N”, Víctor “N” y David “N”.

Gracias a un operativo interinstitucional se detuvo a Aristeo “N”, Víctor Alfonso “N”, Camilo “N”, Walfer “N”, Elvis “N”, Luis Mario “N”, Fredi “N”, Roger “N”, Olver “N” y Gustavo “N”, como presuntos responsables de estos hechos ocurridos en el ejido La Libertad del municipio de Suchiate.

Detalló que las víctimas, quienes operan transporte de carga, fueron interceptadas por los presuntos implicados, quienes se apoderaron del vehículo y del producto.

Sin embargo, los familiares de las víctimas al no tener comunicación con ellas presentaron la denuncia, lo que provocó un operativo encabezado por la Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad del Pueblo y Policía Municipal, que realizaron el aseguramiento.

Caso Ostuacán

Referente al caso ocurrido en el municipio de Ostuacán, donde el pasado 20 de octubre se reportó la desaparición de una persona adulta mayor y una niña de 12 años, el fiscal mencionó que desde el primer momento se desplegó un equipo multidisciplinario, así como personal de las fiscalías de Feminicidios, Desaparecidos y Homicidios.

Esto en apoyo a la Fiscalía de Distrito Norte, para iniciar de manera inmediata las labores de búsqueda.

Dijo que horas después de comenzar las brigadas, fue localizado el cadáver de Míriam “N” (47), de oficio costurera, en una parcela que tenía y visitaba de manera habitual.

De acuerdo con los dictámenes periciales y la necropsia de ley, la víctima falleció por una hemorragia aguda secundaria a sección de grandes vasos en el cuello, provocada por un objeto punzocortante. Señaló que las labores de búsqueda continuaron sin descanso para encontrar a la niña.

Lamentablemente, el cuerpo fue localizado la mañana del viernes. Según la necropsia de ley, falleció por asfixia mecánica por estrangulamiento, presentando lesiones post mortem, traumatismo craneoencefálico severo, además de heridas de forcejeo y defensa.

Asimismo, se confirmó que sufrió una agresión sexual.

“Mantenemos un importante despliegue en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Pueblo y las corporaciones que se encuentran presentes en la zona. Hago el compromiso de que no habrá impunidad y encontraremos a las o los responsables de este lamentable hecho.

“Tenemos dos líneas de investigación avanzadas y esperamos que en las próximas horas podamos dar a conocer resultados concretos”, añadió.