Esclarecen homicidios de El Bosque; 9 detenidos

Luego de designar un grupo especial para investigar y recabar datos de prueba ante el hallazgo de ocho personas privadas de la vida sobre el tramo Jitotol-Bochil, en los límites con el municipio de El Bosque, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, explicó que hay nueve detenidos.

El móvil de la múltiple ejecución fue la disputa por la venta de droga al menudeo.

Sobre las víctimas dijo que hay cinco hombres: Milton Humberto “N”, originario de Ocozocoautla; Alfredo “N”, de Pantepec; Fabián de Jesús “N” y Luis Enrique “N”, de La Concordia; y Erick Osvaldo “N”, de San Fernando.

Precisó que ya fueron entregados a sus familiares. Asimismo, informó que permanecen sin identificar tres cadáveres correspondientes a dos del sexo femenino y uno del masculino.

Detalló que la causa de muerte fue hemorragia aguda secundaria producida por disparo en cavidad craneana.

Respecto a los detenidos, estos son: Daniel Alberto “N”, Jesús Miguel “N”, Rafael Alexánder “N”, Anthoni Josué “N”, Carlos “N”, Rolando René “N”, Felipe de Jesús “N”, José Iván “N” y Josué “N”.

De acuerdo con sus declaraciones, pertenecen a un grupo delictivo. También dio a conocer el aseguramiento de tres vehículos, 29 armas de fuego, múltiples municiones, equipo táctico, chalecos camuflados, ponchallantas.

Además de diversas prendas tácticas, 24 juegos de esposas, una bolsa de cintillos, múltiples celulares, radios de comunicación, drones, así como narcóticos, bolsas con hierba y cocaína, diversa documentación y otros materiales.

El fiscal general enfatizó que los detenidos enfrentarán la justicia por la múltiple ejecución; sin embargo, la investigación continúa.