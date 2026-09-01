Esclarecen homicidios en Ocozocoautla y Tuxtla

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, dio a conocer el esclarecimiento y avances en las investigaciones de homicidios recientemente cometidos en los municipios de Ocozocoautla, Tuxtla Gutiérrez y Pueblo Nuevo Solistahuacán, al tiempo de garantizar que ningún crimen quedará impune en Chiapas.

En relación al homicidio doloso de José Ángel “N”, ocurrido en Ocozocoautla, el fiscal general mencionó que fueron detenidos Carlos Eduardo, alias “El Chendo” o “El Flaco”, y Francisco del Carmen “N”, alias “El Maya”, con quienes presuntamente la víctima mantenía una diferencia relacionada con la venta de drogas y deudas de narcomenudeo.

Según las investigaciones, estas personas se encuentran relacionadas con al menos otros dos homicidios cometidos hace poco: el de Maribel “N”, privada de la vida por disparos de arma de fuego.

El cuerpo fue localizado a un costado de los baños de la caseta de la autopista Ocozocoautla-Jiquipilas; también se dedicaba a la venta de drogas. Asimismo, el de Bulmaro “N”, líder mototaxista de Ocozocoautla, ocurrido en marzo.

Jorge Llaven agregó que integran las carpetas de investigación correspondientes para que los implicados enfrenten la justicia por, hasta este momento, tres delitos en los que se ha logrado acreditar su participación.

Asesinato en Las Casitas

Respecto al homicidio de una persona en el interior de su casa, ocurrido el pasado 24 de agosto en la colonia Las Casitas de Tuxtla Gutiérrez, el fiscal dijo que se llevaron a cabo las pesquisas y se detuvieron como presuntos responsables a José Antonio “N”, alias “El Chiquis”, e Isela Yaneth, alias “La China”.

Refirió que los dos detenidos señalaron que se encontraban conviviendo con el hoy occiso y después de haber ingerido alcohol, discutieron y privaron de la vida a la víctima.

De acuerdo con la necropsia de ley, la causa de la muerte fue hemorragia aguda secundaria a herida producida por objeto punzocortante en cavidad torácica.

Pueblo Nuevo

Mientras que, al hablar del homicidio calificado cometido en agravio de Misael “N” y Sami David “N”, en Pueblo Nuevo Solistahuacán, informó que hay dos líneas de investigación: el narcomenudeo y un ajuste de cuentas.

Además, ya se encuentran identificados los presuntos responsables, por lo que en las próximas horas se darán a conocer más detalles.

Llaven Abarca precisó que las víctimas iban a bordo de una motocicleta y fueron alcanzadas por otro vehículo similar desde donde les dispararon con armas de fuego. También dio a conocer que en el lugar se localizaron 14 cartuchos percutidos del calibre .9 mm, así como una motocicleta.

Recalcó que este caso no tiene relación con lo publicado en las redes sociales, donde se hizo referencia a que el ilícito fue generado en un mitin político.