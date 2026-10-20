Esclarecen homicidios en Tuxtla, Chiapa y Palenque

Durante su transmisión en vivo, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó sobre el esclarecimiento de homicidios cometidos recientemente en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo y Palenque, donde resaltó la detención de tres personas.

Respecto al ocurrido el 12 de octubre en la colonia Jardín Corona de la capital chiapaneca, en agravio de quien en vida respondía al nombre de Hirán “N”, se detuvo a Luis Diego “N” como presunto responsable.

Mencionó que, de acuerdo con los actos de investigación y con el apoyo de las cámaras de videovigilancia, se determinó que la víctima estuvo conviviendo con otras personas en un centro nocturno.

Al salir, abordaron un vehículo y posteriormente sucedió el hecho delictivo. Indicó que ya están asegurados la unidad y el arma.

Otros asesinatos

En otro momento, comentó que el 14 de octubre se registró en Ribera Las Flechas de Chiapa de Corzo un incidente en un bar clandestino, donde perdieron la vida de manera instantánea Mauricio “N”, dueño del establecimiento, mientras que Héctor “N” falleció cuando era trasladado al hospital.

Por estos hechos, fue detenido Wilmar “N” como presunto responsable y se aseguró un arma de fuego.

Precisó que varios hombres comenzaron una discusión y durante el altercado, Wilmar “N” sacó el arma de fuego y comenzó a disparar contra los presentes. Además de los occisos, hubo una persona lesionada, quien se encuentra estable.

De igual manera, mencionó que el 17 de octubre en el barrio Chino de Palenque, una persona del sexo masculino perdió la vida durante una riña y que se encuentra en calidad de desconocida.

Fue detenido Bartolo “N” como el presunto responsable quien, mediante videos, se logró identificar agrediendo a la víctima.

El fiscal general mencionó que de acuerdo con la necropsia de ley, la causa de la muerte fue una contusión cerebral no hemorrágica del lóbulo parietal derecho secundario a traumatismo craneoencefálico severo.

Incidencia delictiva

Señaló que con base en las cifras publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de enero a septiembre, Chiapas es el segundo estado con menor incidencia delictiva general del país, al registrar una tasa de 115.21 delitos por cada 100 mil habitantes.

Asimismo, tuvo una disminución del 21.8 % en comparación con el mismo periodo de 2025.

Además, se cumplió un año ininterrumpido ocupando el primer lugar a nivel nacional como el estado donde menos delitos de alto impacto se cometen. La tasa estatal se ubicó en 14.11 delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes, disminuyendo el 25.6 % respecto al año anterior.

En el combate a la violencia feminicida hubo un descenso histórico en el indicador nacional, ya que luego de ubicarse en segundo lugar de enero a julio, el estado descendió a la cuarta posición en agosto y al noveno lugar al cierre de septiembre.