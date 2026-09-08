Esclarecen homicidios, feminicidio y agresión

En su transmisión en vivo, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que fueron detenidos Román “N” y Feliciano “N”, presuntos responsables del homicidio calificado de Misael “N” y Sami “N”, ambos de 19 años de edad.

Fue cometido el pasado 30 de agosto en el tramo carretero Pueblo Nuevo Solistahuacán hacia Rincón Chamula.

Explicó que en el lugar se encontraron 14 casquillos y una motocicleta Italika, y se logró establecer que las víctimas transitaban en una motocicleta cuando fueron interceptadas por otros dos individuos que también viajaban en una moto.

Después de alcanzarlos, accionaron sus armas de fuego. Añadió que el móvil fue la venta de droga al menudeo.

Más detenidos

Jorge Llaven también dio a conocer el esclarecimiento del feminicidio cometido en agravio de María Imelda “N”, en junio de 2024 en la ranchería Lindavista de Berriozábal.

Refirió que como resultado de los actos de inteligencia, el presunto responsable, Daniel “N”, fue detenido en la ranchería Nuevo Guadalupe del municipio de Tecpatán, derivado de una diligencia de cateo. Resaltó que se pedirá la pena máxima de 100 años de prisión.

Asimismo, agregó que desafortunadamente quedaron en orfandad cuatro menores de edad, quienes reciben atención psicológica y otros apoyos por parte del DIF y del Voluntariado FGE Chiapas “Siempre al Lado de la Gente”, que encabeza Guadalupe Gómez Casanova.

Respecto a los hechos ocurridos en la colonia Los Capulines II de Tuxtla Gutiérrez, donde sujetos a bordo de un automóvil balearon un inmueble, el fiscal general precisó que fueron detenidos Gustavo “N”, Luis Bernardo “N”, Edwin “N”, Marving “N”, Luis René “N” y Luis Amado “N”.

Les aseguraron un arma de fuego, cuatro casquillos calibre .9 mm y un vehículo.

Mencionó que la agresión derivó de un conflicto entre particulares por una deuda que se negaban a pagarle al dueño de la vivienda, al tiempo de destacar que se trató de un hecho aislado y que nada tuvo que ver con enfrentamientos con grupos armados, como circuló en redes sociales.

Caso Manuel

Referente al caso de Manuel Yáñez, de oficio carnicero, dio a conocer que hace dos días se encontró su cuerpo en un local y que el presunto responsable, Emmanuel “N”, ya se encuentra en El Amate a disposición del órgano judicial para que enfrente la justicia.

Este lamentable hecho consternó a la ciudadanía, sobre todo de las colonias Paso Limón y Patria Nueva de Tuxtla Gutiérrez, donde el señor Manuel era muy conocido.

Al hablar sobre los delitos de alto impacto, mencionó que se iniciaron 144 carpetas de investigación, mientras que en el mismo periodo de 2025 fueron 184, lo que representa un descenso del 22 %.